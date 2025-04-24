Для "досягнення миру" рф продовжує роботу з США: у кремлі нагадали умови
Київ • УНН
У москві заявляють, що переговори щодо врегулювання війни тривають, та наполягають на своїх умовах. Речник кремля пєсков повідомив, що росія продовжує роботу з США в контексті "пошуку миру".
На зустрічі з журналістами, представник кремля дмитро пєсков заявив, що неправильно щось припускати про вихід із переговорів. Прес-секретар путіна заявив, що росія продовжує роботу зі США в контексті "пошуку миру".
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У кремлі відповіли на запитання представників росЗМІ: що може бути, якщо США виконають рішення по виходу з переговорного процесу щодо України.
Напевно, неправильно зараз говорити "якщо" і "що буде". Давайте виходити з того, що Росія продовжує роботу з американською стороною. Ми націлені на продовження зусиль з досягнення миру. Ми і президент Путін виступаємо за досягнення миру, із забезпеченням інтересів нашої країни. Це обов'язкова умова. Ця робота триває.
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