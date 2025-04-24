Для "досягнення миру" рф продовжує роботу з США: у кремлі нагадали умови

На зустрічі з журналістами, представник кремля дмитро пєсков заявив, що неправильно щось припускати про вихід із переговорів. Прес-секретар путіна заявив, що росія продовжує роботу зі США в контексті "пошуку миру".

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

У кремлі відповіли на запитання представників росЗМІ: що може бути, якщо США виконають рішення по виходу з переговорного процесу щодо України.

Напевно, неправильно зараз говорити "якщо" і "що буде". Давайте виходити з того, що Росія продовжує роботу з американською стороною. Ми націлені на продовження зусиль з досягнення миру. Ми і президент Путін виступаємо за досягнення миру, із забезпеченням інтересів нашої країни. Це обов'язкова умова. Ця робота триває.