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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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Для "досягнення миру" рф продовжує роботу з США: у кремлі нагадали умови

Київ • УНН

 • 3156 перегляди

У москві заявляють, що переговори щодо врегулювання війни тривають, та наполягають на своїх умовах. Речник кремля пєсков повідомив, що росія продовжує роботу з США в контексті "пошуку миру".

Для "досягнення миру" рф продовжує роботу з США: у кремлі нагадали умови

На зустрічі з журналістами, представник кремля дмитро пєсков заявив, що неправильно щось припускати про вихід із переговорів. Прес-секретар путіна заявив, що росія продовжує роботу зі США в контексті "пошуку миру".

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У кремлі відповіли на запитання представників росЗМІ: що може бути, якщо США виконають рішення по виходу з переговорного процесу щодо України.

Напевно, неправильно зараз говорити "якщо" і "що буде". Давайте виходити з того, що Росія продовжує роботу з американською стороною. Ми націлені на продовження зусиль з досягнення миру. Ми і президент Путін виступаємо за досягнення миру, із забезпеченням інтересів нашої країни. Це обов'язкова умова. Ця робота триває. 

- заявив пєсков. 

Нагадаємо

Дональд Трамп вважає, що росія готова до угоди. Перемовини з українським лідером, за його словами, виявилися складнішими, ніж очікувалося.

Україні потрібно ще більше систем ППО для захисту населення.

російський диктатор володимир путін "демонструє тільки бажання вбивати". Про це, коментуючи атаку рф по Україні в ніч на 24 квітня, написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.  

"росія, а не Україна, є перешкодою для миру": Сибіга відреагував на масовану атаку росіян на Україну24.04.25, 10:08 • 2980 переглядiв

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