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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Для членства Украины в НАТО нужно построить устойчивую армию - Зеленский

Киев • УНН

 • 1590014 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Украина должна построить устойчивую армию для членства в НАТО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо, передает корреспондент УНН.

Для членства Украины в НАТО нужно построить устойчивую армию - Зеленский

Цитата

«Мы бы хотели сегодня, когда мы поддерживаем ваши шаги (Финляндии – ред.), чтобы завтра на этом пути мы также не шли этой дорогой в одиночестве. Я знаю, что Финляндия нас поддерживает. Но на этом пути мы должны построить устойчивую армию, чтобы мы дошли туда (в НАТО – ред.) Это очень важно. Сегодня эта устойчивость зависит от союза и поддержки многих государств», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в будущем Украину нужно будет принять в НАТО.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что все 30 стран-членов Североатлантического альянса поддерживают вступление Украины в НАТО.

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