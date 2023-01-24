Для членства Украины в НАТО нужно построить устойчивую армию - Зеленский

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«Мы бы хотели сегодня, когда мы поддерживаем ваши шаги (Финляндии – ред.), чтобы завтра на этом пути мы также не шли этой дорогой в одиночестве. Я знаю, что Финляндия нас поддерживает. Но на этом пути мы должны построить устойчивую армию, чтобы мы дошли туда (в НАТО – ред.) Это очень важно. Сегодня эта устойчивость зависит от союза и поддержки многих государств», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в будущем Украину нужно будет принять в НАТО.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что все 30 стран-членов Североатлантического альянса поддерживают вступление Украины в НАТО.