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Для членства України в НАТО потрібно побудувати стійку армію – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Україна має побудувати стійку армію для членства в НАТО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.

Для членства України в НАТО потрібно побудувати стійку армію – Зеленський

Цитата

«Ми б хотіли сьогодні, коли ми підтримуємо ваші кроки (Фінляндії – ред.), щоб завтра на цьому шляху ми також не йшли цією дорогою на самоті. Я знаю, що Фінляндія нас підтримує. Але на цьому шляху ми повинні побудувати стійку армію, щоб ми дійшли туди ( до НАТО – ред.) Це дуж важливо. Сьогодні ця стійкість залежить від союзу та підтримки багатьох держав», - розповів Зеленський.

Доповнення

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що в майбутньому Україну потрібно буде прийняти в НАТО.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що усі 30 країн-членів Північноатлантичного альянсу підтримують вступ України до НАТО.

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