Для борьбы с COVID-19 в Киеве могут ограничить движение общественного транспорта - Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в столице рассматривают ограничения работы общественного транспорта. Прежде всего, это касается маршрутных такси. Об этом в эфире Общественного радио сказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН.
"При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше всего рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношение масок. Поэтому ограничения в работе метро будут рассматривать в последнюю очередь", - сообщил Рубан.
Напомним, мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что в случае введения локдауна, он будет настаивать на продолжении работы метро и общественного транспорта.