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Для боротьби з COVID-19 в Києві можуть обмежити рух громадського транспорту - Рубан

Київ • УНН

 • 14546 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Для запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці розглядають обмеження роботи громадського транспорту. Перш за все, це стосується маршрутних таксі. Про це в ефірі Громадського радіо сказав начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, інформує УНН.

"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу", — повідомив Рубан.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко заявляв, що у випадку запровадження локдауну, він наполягатиме на продовженні роботи метро та громадського транспорту.

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