Для боротьби з COVID-19 в Києві можуть обмежити рух громадського транспорту - Рубан

"При недотриманні протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт. На останньому місці метро завдяки гарній вентиляції та контролю носіння масок. Тому обмеження в роботі метро розглядатимемо в останню чергу", — повідомив Рубан.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко заявляв, що у випадку запровадження локдауну, він наполягатиме на продовженні роботи метро та громадського транспорту.