Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается
Киев • УНН
Международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы на 20 пунктах пропуска. Со 2 сентября услуга «По расписанию» заработает на 4 новых пунктах на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.
Для международных автобусов смогут выбирать время пересечения границы на 20 пунктах пропуска. Со 2 сентября услуга "По расписанию" заработает на 4 новых пунктах на границе с Польшей, Венгрией и Словакией в рамках "єЧерга", сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
"Международные перевозчики пассажиров могут заранее выбрать время для пересечения границы в рамках услуги "єЧерга" еще на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией", - говорится в сообщении.
А именно на пунктах пропуска:
- Смильница - Кросьценко (Польша);
- Угринов - Долгобичув (Польша);
- Лужанка - Берегшурань (Венгрия);
- Малый Березный - Убля (Словакия) доступен только для микроавтобусов.
"Движение автобусов в новой очереди, которая называется "По расписанию" начнется со 2 сентября в 12:00, регистрация в новый тип очереди доступна с 12:00 30 августа. Распространяется этот функционал как на регулярные, так и нерегулярные рейсы", - говорится в сообщении.
Международные перевозчики пассажиров смогут заранее выбирать удобное для себя время пересечения границы на сайте echerha.gov.ua или через приложение "єЧерга".
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