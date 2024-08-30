Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

Для международных автобусов смогут выбирать время пересечения границы на 20 пунктах пропуска. Со 2 сентября услуга "По расписанию" заработает на 4 новых пунктах на границе с Польшей, Венгрией и Словакией в рамках "єЧерга", сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Международные перевозчики пассажиров могут заранее выбрать время для пересечения границы в рамках услуги "єЧерга" еще на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией", - говорится в сообщении.

А именно на пунктах пропуска:

Смильница - Кросьценко (Польша);

Угринов - Долгобичув (Польша);

Лужанка - Берегшурань (Венгрия);

Малый Березный - Убля (Словакия) доступен только для микроавтобусов.

"Движение автобусов в новой очереди, которая называется "По расписанию" начнется со 2 сентября в 12:00, регистрация в новый тип очереди доступна с 12:00 30 августа. Распространяется этот функционал как на регулярные, так и нерегулярные рейсы", - говорится в сообщении.

Международные перевозчики пассажиров смогут заранее выбирать удобное для себя время пересечения границы на сайте echerha.gov.ua или через приложение "єЧерга".

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