Для автобусів за кордон розширили "єЧергу": що передбачається
Київ • УНН
Міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону на 20 пунктах пропуску. З 2 вересня послуга "За розкладом" запрацює на 4 нових пунктах на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.
Для міжнародних автобусів зможуть обирати час перетину кордону на 20 пунктах пропуску. З 2 вересня послуга "За розкладом" запрацює на 4 нових пунктах на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною у межах "єЧерги", повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пише УНН.
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"Міжнародні перевізники пасажирів можуть заздалегідь обрати час для перетину кордону у межах послуги "єЧерга" ще на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною", - ідеться у повідомленні.
А саме на пунктах пропуску:
- Смільниця – Кросьценко (Польща);
- Угринів - Долгобичув (Польща);
- Лужанка – Берегшурань (Угорщина);
- Малий Березний – Убля (Словаччина) доступний тільки для мікроавтобусів.
"Рух автобусів у новій черзі, що має назву "За розкладом" почнеться з 2 вересня о 12:00, реєстрація у новий тип черги доступна з 12:00 30 серпня. Поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси", - сказано у повідомленні.
Міжнародні перевізники пасажирів зможуть заздалегідь обирати зручний для себе час перетину кордону на сайті echerha.gov.ua або через застосунок "єЧерга".
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