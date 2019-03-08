Дизейнер назвала главные тренды этого сезона

"Стоит отметить, что в этом сезоне есть новое прочтение кружева. Теперь оно может случиться и в спортивной одежде и в вещах маскулинные эстетики. А еще вязаные вещи - особенно легкие летние платья. Для вечерних выходов выбирайте платья с длинной бахромой или перьями . Также в моде вещи, в которых сочетаются разные на первый взгляд несочетаемые принты", - рассказала дизайнер.



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Кроме того, по ее словам, все, что сшито из вареного денима, популярно этой весной и летом: собственно, джинсы, юбки, платья.



Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.



В прошлом году на Лондонской неделе моды впервые не было меха. Мероприятие, которое состоялось с 14 по 18 сентября, стал первым большим неделей моды, избавится меха.