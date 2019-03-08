Дизейнерка назвала головні тренди цього сезону

"Варто відзначити, що цього сезону маємо нове прочитання мережива. Тепер воно може трапитись і в спортивному одязі і в речах маскулинної естетики. А ще в’язані речі - особливо легкі літні сукні. Для вечірніх виходів обирайте сукні з довгою бахромою чи пір’ ям. Також в моді речі, в яких поєднуються різні на перший погляд непоєднувані принти", - розповіла дизайнер.



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Крім того, за її словами, все, що пошито з вареного деніму, популярно цієї весни та літа: власне, джинси, спідниці, сукні.



Нагадаємо, будинок моди Chanel прийняв рішення відмовитися від використання шкіри екзотичних тварин при виготовленні своїх колекцій.



Минулого року на Лондонському тижні моди вперше не було хутра. Захід, що відбувся з 14 по 18 вересня, став першим великим тижнем моди, що позбавиться хутра.