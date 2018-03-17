Действующий президент отказался от участия в предстоящих выборах УПЛ

“Да, на выборы я не иду. Я очень благодарен своей команде за работу и уверен, они останутся и при новом руководителе выполнять свои профессиональные обязанности в не самые лучшие времена для нашего футбола. Также готов заявить, что всячески способствовать и помогать новому руководителю лиги. Буду рад оставаться всегда рядом с президентом и в любой момент подставить плечо помощи. Сам же останусь работать в украинском футболе, а также сосредоточусь на работе в УЕФА, которая связана с вопросами безопасности и инфраструктуры стадионов”, — подчеркнул нынешний президент УПЛ.

О принципах работы на своей должности Генинсон сказал следующее: “главным принципом в моей работе была открытость. Я почти всегда был доступен для всех клубов и с первых дней пытался построить доверительные отношения с клубами и партнерами УПЛ. За время нашей работы я считаю нам удалось полностью изменить лицо Лиги и понимания, чем она должна заниматься. Своей задачей я видел перестроить работу таким образом, чтобы Лига стала самоокупаемой, и зарабатывала деньги для клубов. В этом направлении работа велась каждый день”.

Заметим, что выборы нового президента пройдут 6 апреля.