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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 4965 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28949 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35015 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 80778 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Действующий президент отказался от участия в предстоящих выборах УПЛ

Действующий президент отказался от участия в предстоящих выборах УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон подвел итоги своей работы и подтвердил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Об этом сообщает пресс-служба Лиги, передает УНН.

“Да, на выборы я не иду. Я очень благодарен своей команде за работу и уверен, они останутся и при новом руководителе выполнять свои профессиональные обязанности в не самые лучшие времена для нашего футбола. Также готов заявить, что всячески способствовать и помогать новому руководителю лиги. Буду рад оставаться всегда рядом с президентом и в любой момент подставить плечо помощи. Сам же останусь работать в украинском футболе, а также сосредоточусь на работе в УЕФА, которая связана с вопросами безопасности и инфраструктуры стадионов”, — подчеркнул нынешний президент УПЛ.

О принципах работы на своей должности Генинсон сказал следующее: “главным принципом в моей работе была открытость. Я почти всегда был доступен для всех клубов и с первых дней пытался построить доверительные отношения с клубами и партнерами УПЛ. За время нашей работы я считаю нам удалось полностью изменить лицо Лиги и понимания, чем она должна заниматься. Своей задачей я видел перестроить работу таким образом, чтобы Лига стала самоокупаемой, и зарабатывала деньги для клубов. В этом направлении работа велась каждый день”.

Заметим, что выборы нового президента пройдут 6 апреля.

Украинские Национальные Новости

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