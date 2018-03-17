Діючий президент відмовився від участі в майбутніх виборах УПЛ

“Так, на вибори я не йду. Я дуже вдячний своїй команді за роботу й впевнений, вони залишаться й при новому керівнику виконувати свої професійні обов’язки в не найкращі часи для нашого футболу. Також готовий заявити, що всіляко сприятиму й допомагати новому очільнику ліги. Буду радий залишатися завжди поруч із президентом і в будь-який момент підставити плече допомоги. Сам же залишуся працювати в українському футболі, а також зосереджуся на роботі в УЄФА, яка пов’язана з питаннями безпеки та інфраструктури стадіонів”, — наголосив нинішній президент УПЛ.

Про принципи роботу на своїй посаді Генінсон сказав наступне: “головним принципом у моїй роботі була відкритість. Я майже завжди був доступним для всіх клубів і з перших днів намагався побудувати довірчі взаємини з клубами і партнерами УПЛ. За час нашої роботи я вважаю нам вдалося повністю змінити обличчя Ліги та розуміння, чим вона повинна займатись. Своїм завданням я бачив перебудувати роботу таким чином, аби Ліга стала самоокупною, і заробляла гроші для клубів. У цьому напрямку робота велася щодня”.

Зауважимо, що вибори нового президента пройдуть 6-го квітня.