"Действия обезьяны с гранатой": руководитель Никопольской РВА о ежедневных обстрелах Энергодара

Цитата

«Друзья, на противоположном берегу продолжается постановка войск рф под названием «ВСУ обстреливает город Энергодар из города Никополь». На самом деле, обстрелы производят сами войска рф. Все это сродни созданию локального casus belli. До нас указанные события доходят в виде звуков работы артиллерии и паники созданной многочисленными блоггерами, которые появляются как грибы после дождя», - говорится в сообщении.

Детали

Евтушенко призвал местных жителей не поддаваться панике, критически воспринимать информацию в сети и избегать открытых территорий и мест массового скопления людей.

«Практически действия обезьяны с гранатой, то есть оккупантов на противоположном берегу – предсказать трудно. Так что стопроцентную гарантию безопасности до наступления комендантского часа никто не гарантирует. Ни сегодня, ни завтра. Продолжается война, противник находится от нас на дистанции 5-10 км. Ни один телеграмм-канал, ни один источник информации не даст вам стопроцентной гарантии предупреждения и безопасности», - резюмировал чиновник.

Дополнение

Сегодня захватчики обстреляли Никополь. Предварительно без жертв.