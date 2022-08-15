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"Дії мавпи з гранатою": керівник Нікопольської РВА про щоденні обстріли Енергодара

Київ • УНН

 • 154093 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати тимчасово захоплений ними Енергодар Запорізької області, намагаючись переконати цивілізований світ, що удари завдаються Збройними силами України з Нікополя, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, передає УНН.

"Дії мавпи з гранатою": керівник Нікопольської РВА про щоденні обстріли Енергодара

Цитата

«Друзі, на протилежному березі триває постановка військ рф під назвою «ЗСУ обстрілює місто Енергодар з міста Нікополь». Насправді, обстріли здійснюють самі війська рф. Все це схоже на створення локального casus belli. До нас вказані події доходять у вигляді звуків роботи артилерії та паніки створеної численними блогерами, які з'являються наче гриби після дощу», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Євтушенко закликав місцевих мешканців не піддаватись паніці, критично сприймати інформацію в мережі та уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей.

«Практично дії мавпи з гранатою, себто окупантів на протилежному березі - передбачити важко. Тож стовідсоткову гарантію безпеки до настання комендантської години ніхто не гарантує. Ні сьогодні, ні завтра. Триває війна, противник знаходяться від нас на дистанції 5-10 кілометрів. Жоден телеграм-канал, жодне джерело інформації не дасть вам стовідсоткової гарантії попередження та безпеки», - резюмував посадовець.

Доповнення 

Сьогодні російські загарбники обстріляли Нікополь. Попередньо без жертв.

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