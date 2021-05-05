Диетолог рассказал о важном растительном компоненте для постковидной реабилитации

Цитата

“Кверцетин — это один из биофлавоноидов, основная функция которых в организме — противовоспалительная и антиоксидантная. Многие из них обладают противораковыми свойствами. Сейчас, например, увидели, что кверцетин имеет эффект при коронавирусе — он фактически уменьшает осложнения. И это действительно так: вот этот самый неприятный момент, который есть — цитокиновый шторм — то кверцетин, как один из основных биофлавоноидов, может уменьшать это осложнение”, — объяснил диетолог.

Детали

Борис Скачко отметил, что кроме помощи при активной фазе COVID-19 кверцетин как в медикаментозном виде, так и при употреблении кверцетиносодержащих продуктов, в том числе, помогает быстрее восстанавливаться после коронавируса.

“Я в своей книжке по постковидной реабилитации, которую недавно опубликовал, написал, что у нас есть очень хорошая ягода — смородина черная, в ней очень много биофлавоноидов, в том числе — кверцетина. (...) Его много в черной смородине, в красной, но, пожалуй, чемпион по рутину и кверцетину — софора японская. Ее много растет на юге Украины, но нужно соблюдать меру”, — отметил он.

Дополнение

Напомним, новые исследования “Борщаговского химико-фармацевтического завода” доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%. По информации “Борщаговского химико-фармацевтического завода”, добавление этих препаратов в базовую терапию существенно улучшает газообмен и ускоряет восстановление функций легких по сравнению с группой контроля. Как оказалось, эти препараты также предотвращают развитие тромботических осложнений. Сейчас идет речь о внесении препаратов в протоколы Минздрава касательно комплексного лечения COVID-19.