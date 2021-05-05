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Дієтолог розповів про важливий рослинний компонент для постковідної реабілітації

Дієтолог розповів про важливий рослинний компонент для постковідної реабілітації

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Дієтолог Борис Скачко вважає, що рослинні компоненти, такі як, наприклад, біофлавоноїд кверцетин, ефективні не тільки в складі комплексної терапії COVID-19, а й успішно застосовуються для постковідної реабілітації з метою поліпшити стан організму після перенесеної хвороби. Про це він розповів в коментарі УНН.

Цитата

"Кверцетин - це один з біофлавоноїдів, основна функція яких в організмі - протизапальна та антиоксидантна. Багато з них мають протиракові властивості. Зараз, наприклад, побачили, що кверцетин має ефект при коронавірусі - він фактично зменшує ускладнення. І це дійсно так: ось цей самий неприємний момент, який є - цитокіновий шторм - то кверцетин, як один з основних біофлавоноїдів, може зменшувати це ускладнення", - пояснив дієтолог.

Деталі

Борис Скачко зазначив, що крім допомоги при активній фазі COVID-19 кверцетин як в медикаментозному вигляді, так і при вживанні кверцетиновмісних продуктів, в тому числі, допомагає швидше відновлюватися після коронавірусу.

"Я у своїй книжці по постковідній реабілітації, яку нещодавно опублікував, написав, що у нас є дуже хороша ягода - смородина чорна, в ній дуже багато біофлавоноїдів, в тому числі - кверцетину. (...) Його багато в чорній смородині, в червоній, але, мабуть, чемпіон по рутину і кверцетину - софора японська. Її багато росте на півдні України, але потрібно знати міру", - зазначив він.

Доповнення

Нагадаємо, нові дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин ®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%. За інформацією "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу", додавання цих препаратів в базову терапію істотно покращує газообмін і прискорює відновлення функцій легень у порівнянні з групою контролю. Як виявилося, ці препарати також запобігають розвитку тромботичних ускладнень. Зараз йде мова про внесення препаратів в протоколи МОЗ щодо комплексного лікування COVID-19.

Українські Національні Новини

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