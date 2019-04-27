Диетолог дала советы, как не набрать лишний вес во время майских праздников

"Для того, чтобы не набрать во время майских праздников лишнего веса, стоит в первую очередь отказаться от жареной пищи, лучше отваривать и запекать. Для сравнения, одна паровая котлета может содержать примерно 100 калорий, а жареная может содержать 700 калорий. Следует учитывать, что это жир очень низкого и вредного качества", - сказала диетолог.

По ее словам, стоит отказаться от сладостей. Особенно пирожных с кремом. Они съедаются в два счета и мгновенно попадают в жир.



"Ведь сочетание жирного и сладкого не дает возможности усваиваться нормально глюкозе, она не попадает в клетки мышц, она не попадает даже нормально в клетки печени. А идет прямо в жировую ткань", - -отметила Скиталинская.



Поэтому, диетолог советует есть побольше разных овощей, можно запеченных. Из белковых продуктов: рыба, морепродукты, нежирное мясо, яичные блюда, бобовые. В качестве десерта фрукты.



"Также, важно между приемами пищи не делать перекусы. Потому что на майские праздники, люди имеют очень много пищи и незаметно можно переесть. Лучше есть трижды в день, нормальными порциями, между приемами пищи делать голодные промежутки. Максимально гулять, чтобы отвлекаться, пить зеленый чай, чистую воду, и много двигаться", - рассказала Скиталинская.



Напомним, конечно традиции нужно соблюдать, однако чтобы Пасха не обернулся для вас ухудшеним состояния здоровья, стоит обратить внимание на определенные правила.