Дієтолог дала поради, як не набрати зайву вагу під час травневих свят

"Для того, щоб не набрати під час травневих свят зайвої ваги, варто в першу чергу відмовитися від смаженої їжі, краще відварювати та запікати. Для порівняння, одна парова котлета може містити приблизно 100 калорій, а смажена може містити 700 калорій. Варто враховувати, що це жир дуже низької та шкідливої якості",- сказала дієтолог.

За її словами, варто відмовитися від солодощів. Особливо тістечок з кремом. Вони з’їдаються за дві секунди та миттєво потрапляють в жир.



"Адже поєднання жирного та солодкого не дає можливості засвоюватися нормально глюкозі, вона не потрапляє в клітини м’язів, вона не потрапляє навіть нормально в клітини печінки. А йде прямісінько в жирову тканину", - -зазначила Скиталінська.



Тому, дієтолог радить їсти побільше різних овочів, можна запечених. З білкових продуктів:риба, морепродукти, нежирне м'ясо, яєчні страви, бобові. У якості десерту фрукти.



"Також, важливо між прийомами їжі не робити перекуси. Тому що на травневі свята, люди мають дуже багато їжі і непомітно можна переїсти. Краще їсти тричі вдень, нормальними порціями, між прийомами їжі робити голодні проміжки. Максимально гуляти, щоб відволікатися, пити зелений чай, чисту воду, і багато рухатися", - розповіла Скиталінська.



Нагадаємо, звичайно традицій потрібно дотримувати, проте аби Великдень не обернувся для вас погіршенням стану здоров’я, варто звернути увагу на певні правила.