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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дія" возобновила услугу закрытия ФЛП онлайн: как это работает

"Дія" возобновила услугу закрытия ФЛП онлайн: как это работает

Киев  •  УНН

 • 8186 просмотра

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На портале «Дія» снова доступна услуга закрытия ФЛП в несколько кликов. Процесс занимает две минуты, а налоговая снимает с учета в тот же день.

На портале "Дія" снова доступна услуга закрытия ФЛП в несколько кликов, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Закрытие ФЛП в несколько кликов снова работает на портале "Дія". Подайте заявление за две минуты - и налоговая снимет вас с учета в тот же день, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверок", - написал Федоров.

Как закрыть ФЛП на портале "Дія"?

  1. авторизуйтесь на портале "Дія" 
    1. выберите услугу Закрытие ФЛП
      1. кликните Подать заявление
        1. проверьте данные и подпишите заявление КЭПом или "Дія.Підпис".

          "Дія" восстанавливается, все становится на места", - отметил Федоров.

          Новые налоги для ФЛП с 2025: что изменится и кого это коснется27 дек. 2024, 10:33 • 16144 просмотра

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ОбществоЭкономика
          mykhailo-fedorovМихаил Федоров
          ukrainaУкраина