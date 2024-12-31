"Дія" возобновила услугу закрытия ФЛП онлайн: как это работает
Киев • УНН
На портале «Дія» снова доступна услуга закрытия ФЛП в несколько кликов. Процесс занимает две минуты, а налоговая снимает с учета в тот же день.
На портале "Дія" снова доступна услуга закрытия ФЛП в несколько кликов, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Закрытие ФЛП в несколько кликов снова работает на портале "Дія". Подайте заявление за две минуты - и налоговая снимет вас с учета в тот же день, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверок", - написал Федоров.
Как закрыть ФЛП на портале "Дія"?
- авторизуйтесь на портале "Дія"
- выберите услугу Закрытие ФЛП
- кликните Подать заявление
- проверьте данные и подпишите заявление КЭПом или "Дія.Підпис".
"Дія" восстанавливается, все становится на места", - отметил Федоров.
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