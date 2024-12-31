"Дія" відновила послугу закриття ФОП онлайн: як це працює

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На порталі "Дія" знову доступна послуга закриття ФОП у кілька кліків. Процес займає дві хвилини, а податкова знімає з обліку в той же день.

На порталі "Дія" знову доступна послуга закриття ФОП у кілька кліків, повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Закриття ФОП у декілька кліків знову працює на порталі "Дія". Подайте заяву за дві хвилини - і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", - написав Федоров.

Як закрити ФОП на порталі Дія?

  1. авторизуйтеся на порталі Дія 
    1. виберіть послугу Закриття ФОП
      1. клікніть Подати заяву
        1. перевірте дані та підпишіть заяву КЕПом або Дія.Підписом

          "Дія" відновлюється, все стає на місця", - зазначив Федоров.

          Нові податки для ФОПів з 2025: що зміниться та кого це торкнеться27.12.24, 12:33 • 17181 перегляд

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          СуспільствоЕкономіка
          mykhailo-fedorovМихайло Федоров
          ukrainaУкраїна

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