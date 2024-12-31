"Дія" відновила послугу закриття ФОП онлайн: як це працює
Київ • УНН
На порталі "Дія" знову доступна послуга закриття ФОП у кілька кліків. Процес займає дві хвилини, а податкова знімає з обліку в той же день.
На порталі "Дія" знову доступна послуга закриття ФОП у кілька кліків, повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок у Telegram, пише УНН.
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"Закриття ФОП у декілька кліків знову працює на порталі "Дія". Подайте заяву за дві хвилини - і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", - написав Федоров.
Як закрити ФОП на порталі Дія?
- авторизуйтеся на порталі Дія
- виберіть послугу Закриття ФОП
- клікніть Подати заяву
- перевірте дані та підпишіть заяву КЕПом або Дія.Підписом
"Дія" відновлюється, все стає на місця", - зазначив Федоров.
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