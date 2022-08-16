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"Дія" будет принимать сообщение об имуществе, поврежденном рф с 2014 года

Киев • УНН

 • 101266 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. “Дія” будет принимать уведомление об имуществе, поврежденном или разрушенном рашистами начиная с 19 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу партии «Слуга Народа» Елену Шуляк.

"Дія" будет принимать сообщение об имуществе, поврежденном рф с 2014 года

Детали

Теперь реестр будет иметь информацию об имуществе с 19 февраля 2014 года (начало временной оккупации), до 24 февраля 2022 года (введение военного положения) и с 24 февраля 2022 года (день введения военного положения).

Цитата

“На сегодняшний день с начала полномасштабной войны в Дія подали уже 253 257 заявок, общая площадь разрушений и повреждений — 17 428 029 кв. м”, – добавила Шуляк.

Дополнение

9 августа Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства реинтеграции по упрощению порядка представления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе вследствие вооруженной агрессии рф в приложении “Дія”.

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