"Дія" будет принимать сообщение об имуществе, поврежденном рф с 2014 года

Детали

Теперь реестр будет иметь информацию об имуществе с 19 февраля 2014 года (начало временной оккупации), до 24 февраля 2022 года (введение военного положения) и с 24 февраля 2022 года (день введения военного положения).

Цитата

“На сегодняшний день с начала полномасштабной войны в Дія подали уже 253 257 заявок, общая площадь разрушений и повреждений — 17 428 029 кв. м”, – добавила Шуляк.

Дополнение

9 августа Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства реинтеграции по упрощению порядка представления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе вследствие вооруженной агрессии рф в приложении “Дія”.