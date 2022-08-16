“Дія” прийматиме повідомлення про майно, пошкоджене рф з 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. “Дія” прийматиме повідомлення про майно, пошкоджене або зруйноване рашистами починаючи з 19 лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову партії «Слуга Народу» Олену Шуляк.
Деталі
Відтепер, реєстр матиме інформацію про майно з 19 лютого 2014 року(початок тимчасової окупації), до 24 лютого 2022 року (введення воєнного стану) та з 24 лютого 2022 року (день введення воєнного стану).
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“На сьогодні з початку повномасштабної війни в Дію подали вже 253 257 заявок, загальна площа руйнувань та пошкоджень — 17 428 029 кв. м”, – додала Шуляк.
Доповнення
9 серпня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства реінтеграції щодо спрощення порядку подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії рф у додатку “Дія”.