ГАСИ блокирует строительство терминалов международного аэропорта "Днепр" - СМИ

Как рассказал источник, близкий к проектной группе строительства объектов аэропорта в Днепре, входящая в DCH компания "НС-Днепр" уже трижды подавала документы для автоматической обработки и согласования через государственный портал "Дія" для получения разрешений на строительство пассажирских основного и VIP-терминала в рамках государственно-частного партнерства.

Но каждый раз чиновники находят формальные предлоги, чтобы не согласовать начало строительства и вернуть документы на доработку. Этот бюрократический пинг-понг длится уже около трех месяцев.

"25 января через портал "Дія" подан пакет документов для получения разрешения на строительство. Нормативный срок рассмотрения — 10 рабочих дней, но ответ з тремя замечаниями получен 16 февраля. 19 февраля повторно подан откорректированный пакет документов, отказ уже с семью замечаниями вернулся только 11 марта. 18 марта в третий раз подан откорректированный пакет документов. Нормативный срок рассмотрения закончился 02 апреля, но ГАСИ ответила отказом лишь 29 апреля. 30 апреля "НС-ДНЕПР" в четвертый раз загрузила через портал "Дія" пакет документов для ГАСИ, в котором учтены все замечания, для получения разрешения", — рассказал собеседник редакции о перипетиях с согласованием.

Как оказалось, компания частного инвестора строительства аэропорта Ярославского оказалась в бюрократической ловушке вместе с государственным предприятием "Финансирование инфраструктурных проектов", которое должно за бюджетные деньги построить принадлежащую государству взлетно-посадочную полосу будущего нового аэропорта. Альтис Констракшн, как рассказали редакции, которая выбрана генеральным подрядчиком на строительство взлетки в Днепре для государства, также не получила разрешения на строительство.

"Трудно понять, почему ГАСИ, которая все равно вскоре будет ликвидирована, затеяла эту волокиту на таком важном и знаковом проекте, за судьбой которого лично следит президент Зеленский — он лично обещал новый аэропорт днепрянам. Оба проекта в рамках строительства государственной взлетки и пассажирских терминалов частного инвестора прошли государственную экспертизу", — рассказывает наш собеседник, причастный к строительству аэропорта в Днепре.

Такое положение вещей может вообще остановить работы на строительстве аэропорта в Днепре. Ранее городские СМИ с интервалом в месяц — в начале марта и в конце месяца проинспектировали строительную площадку аэродрома: там государство так и не приступило к работам на своей взлетке. Работы идут только на стройплощадках будущих пассажирских терминалов, строительство которых финансирует Ярославский и его DCH.

Как объяснили УНН в Министерстве цифровой трансформации Украины, саму проверку документов проводит не "Дія", а ГАСИ. Минцифры обеспечивает лишь Техническую часть предоставления услуги. При этом в министерстве уточнили, что по упомянутым в публикации заявкам документы были успешно переданы через портал и обработанные сотрудниками ГАСИ.