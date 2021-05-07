ДАБІ блокує будівництво терміналів міжнародного аеропорту "Дніпро" - ЗМІ

Як розповіло джерело, близьке до проектної групи будівництва об’єктів аеропорту в Дніпрі, що входить в DCH компанія "НС-Дніпро" вже тричі подавала документи для автоматичної обробки та узгодження через державний портал "Дія" для отримання дозволів на будівництво пасажирських основного і VIP-терміналу в рамках державно-приватного партнерства.

Але кожен раз чиновники знаходять формальні приводи, щоб не погодити початок будівництва і повернути документи на доопрацювання. Цей бюрократичний пінг-понг триває вже близько трьох місяців.

"25 січня за портал" Дія "поданий пакет документів для отримання дозволу на будівництво. Нормативний термін розгляду — 10 робочих днів, але відповідь з трьома зауваженнями отриманий 16 лютого. 19 лютого повторно поданий відкоригований пакет документів, відмова вже з сімома зауваженнями повернувся тільки 11 березня. 18 березня в третій раз поданий відкоригований пакет документів. Нормативний термін розгляду закінчився 02 квітня, але ДАБІ відповіла відмовою лише 29 квітня. 30 квітня "НС-ДНІПРО" в четвертий раз завантажила через портал "Дія" пакет документів для ДАБІ, в якому враховані всі зауваження, для отримання дозволу", — розповів співрозмовник редакції про перипетії з узгодженням.

Як виявилося, компанія приватного інвестора будівництва аеропорту Ярославського виявилася в бюрократичній пастці разом з державним підприємством "Фінансування інфраструктурних проектів", яке має за бюджетні гроші побудувати належить державі злітно-посадочну смугу майбутнього нового аеропорту. Альтіс Констракшн, як розповіли редакції, яка обрана генеральним підрядником на будівництво злітної смуги в Дніпрі для держави, також не отримала дозволу на будівництво.

"Важко зрозуміти, чому ДАБІ, яка все одно незабаром буде ліквідована, затіяла цю тяганину на такому важливому і знаковому проекті, за долею якого особисто стежить президент Зеленський — він особисто обіцяв новий аеропорт дніпрянам. Обидва проекти в рамках будівництва державної злітної смуги та пасажирських терміналів приватного інвестора пройшли державну експертизу", — розповідає наш співрозмовник, причетний до будівництва аеропорту в Дніпрі.

Такий стан речей може взагалі зупинити роботи на будівництві аеропорту в Дніпрі. Раніше міські ЗМІ з інтервалом в місяць — на початку березня і в кінці місяця проінспектували будівельний майданчик аеродрому: там держава так і не приступило до робіт на своїй Взлетка. Роботи йдуть тільки на будмайданчиках майбутніх пасажирських терміналів, будівництво яких фінансує Ярославський і його DCH.

Як пояснили УНН у Міністерстві цифрової трансформації України, саму перевірку документів проводить не "Дія", а ДАБІ. Мінцифри забезпечує лише техничну частину надання послуги. При цьому, в міністерстві уточнили, що за згаданими в публікації заявками документи були успішно передані через портал та оброблені співробітниками ДАБІ.