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"Дій вдома" стал "Вдома": в Минздраве объяснили, что появилось в приложении после ребрендинга

"Дій вдома" стал "Вдома": в Минздраве объяснили, что появилось в приложении после ребрендинга

Киев  •  УНН

 • 18612 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Приложение "Дій вдома" после ребрендинга стал "Вдома", и после обновления в нем появились новые функции. В частности, появилась функция "покинуть место самоизоляции", и оповещение при получении отрицательного ПЦР-теста. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы поделиться наработками и инновациями в приложении "Вдома", над которым команда Министерства цифровой трансформации вместе с нашей командой Минздрава работает и продолжает его развивать. Сейчас, как вы знаете, это приложение ранее называлось "Дій вдома". Прошел ребрендинг, он называется "Вдома" и предназначен для мониторинга соблюдения условий самоизоляции гражданами и лицами, находящимися на территории Украины, соответственно - с подтвержденным диагнозом "ковид". Как происходит этот мониторинг самом деле: вы знаете прекрасно, что во многих цивилизованных странах эти мониторинги организованы по плюс-минус тому же принципу: есть соответствующее приложение, который проверяет, соблюдает ли определенное лицо самоизоляцию", - сообщил Кучер.

Он отметил, что они не придумывали особых технологий, а взяли "проверенный вариант".

"Это делается по принципу, когда фотография того или иного лица, сверяется с эталонной фотографией на месте, когда человек находится, и на это накладывается геолокация. То есть вы при установке приложения сфотографировались раз, затем вы указали свое место самоизоляции, вам периодически приходит оповещение о том, что необходимо проверить. Вы фотографируете себя на фоне и они под координаты GPS проверяет, является ли это вы и  находитесь ли вы там, где указано о самоизоляции", - добавил Кучер.

Он отметил, что обновление, которое уже вышло для приложения "Вдома", включает в себя:

  • таймер на 24 часа для достижения пользователем места самоизоляции;
  • действие "покинуть место самоизоляции", если нужно выгулять собаку или сходить в аптеку, или поехать на тестирование;
  • увеличен срок верификации с 15 до 20 минут, который отводится на то, чтобы сделать фотографию в месте самоизоляции;
  • оповещение при получении отрицательного результата ПЦР-теста;
  • функцию проверки наличия симптомов;
  • возможность проинформировать о контактных лицах;
  • аналитику по регионам.

Напомним, УНН сообщал, что в МОН решили следить за больными COVID-19 через телефоны.

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