"Дій вдома" став "Вдома": у МОЗ пояснили, що з’явилось у додатку після ребрендингу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Додаток "Дій вдома" після ребрендингу став "Вдома", і після оновлення у ньому з’явились нові функції. Зокрема, з’явилась функція "покинути місце самоізоляції", та сповіщення при отриманні негативного ПЛР-тесту. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер, передає кореспондент УНН.
"Я хотів би поділитися напрацюваннями та інноваціями у додатку "Вдома", над яким команда Міністерства цифрової трансформації разом з нашою командою МОЗ працює і продовжує його розвивати. Наразі, як ви знаєте, цей додаток попередньо називався "Дій вдома". Пройшов ребрендинг, він називається "Вдома" і призначений для моніторингу дотримання умов самоізоляції громадянами і особами, які перебувають на території України, відповідно - з підтвердженим діагнозом "ковід". Як відбувається цей моніторинг насправді: ви знаєте чудово, що у багатьох цивілізованих країнах ці моніторинги організовані по плюс-мінус такому самому принципу: є відповідний додаток, який перевіряє, чи дотримується певна особа питань самоізоляції", - повідомив Кучер.
Він зазначив, що вони не вигадували особливих технологій, а взяли "перевірений варіант".
"Це робиться по принципу, коли фотографія тієї чи іншої особи, звіряється з еталонною фотографією на місці, коли людина перебуває, і на це накладається геолокація. Тобто ви при встановленні додатку сфотографувалися раз, потім ви вказали своє місце самоізоляції, вам періодично приходить сповіщення про те, що необхідно перевірити. Ви фотографуєте себе на фоні і вони під координати GPS перевіряє, чи це є ви і чи це ви знаходитесь там, де вказано про самоізоляцію", - додав Кучер.
Він зазначив, що оновлення, яке вже вийшло для додатка "Вдома", включає у собі:
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- таймер на 24 години для досягнення користувачем місця самоізоляції;
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- дію "покинути місце самоізоляції", якщо потрібно вигуляти собаку чи сходити в аптеку, або поїхати на тестування;
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- збільшений термін верифікації з 15 до 20 хвилин, який відводиться на те, щоб зробити фотографію у місці самоізоляції;
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- сповіщення при отриманні негативного результату ПЛР-тесту;
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- функцію перевірки наявності симптомів;
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- можливість поінформувати про контактних осіб;
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- аналітику по регіонах.
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Нагадаємо, УНН повідомляв, що у МОН вирішили стежити за хворими на COVID-19 через телефони.