Детскую больницу обстреляли в Днепре

"Ночью стреляли по окнам палаты, кабинета приемного отделения и кабинета физиотерапии. Дырки от выстрелов обнаружили утром, пострадавших нет. Кто-то решил так развлечься ", - рассказал главный врач.

По его словам, сейчас в больнице ждут следователей.

Напомним, 8 апреля во Львове состоялась стрельба возле ночного клуба .