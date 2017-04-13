Детскую больницу обстреляли в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепре обстреляли городскую детскую больницу №1. Об этом сообщил главный врач медучреждения Владимир Ивашин, передает УНН-Центр .
"Ночью стреляли по окнам палаты, кабинета приемного отделения и кабинета физиотерапии. Дырки от выстрелов обнаружили утром, пострадавших нет. Кто-то решил так развлечься ", - рассказал главный врач.
По его словам, сейчас в больнице ждут следователей.
Напомним, 8 апреля во Львове состоялась стрельба возле ночного клуба .