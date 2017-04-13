Дитячу лікарню обстріляли у Дніпрі

“Вночі стріляли по вікнах палати, кабінету приймального відділення та кабінету фізіотерапії. Дірки від пострілів виявили зранку, постраждалих немає. Хтось вирішив так розважитися”, — розповів головний лікар.

За його словами, зараз у лікарні чекають на слідчих.

Нагадаємо, 8 квітня у Львові відбулась стрілянина біля нічного клубу.