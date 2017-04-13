Дитячу лікарню обстріляли у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Дніпрі обстріляли міську дитячу лікарню № 1. Повідомив головний лікар медзакладу Володимир Івашин, передає УНН-Центр.
“Вночі стріляли по вікнах палати, кабінету приймального відділення та кабінету фізіотерапії. Дірки від пострілів виявили зранку, постраждалих немає. Хтось вирішив так розважитися”, — розповів головний лікар.
За його словами, зараз у лікарні чекають на слідчих.
Нагадаємо, 8 квітня у Львові відбулась стрілянина біля нічного клубу.