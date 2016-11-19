Детские офтальмологи в Киеве инициировали создание института "Сохранение зрения и борьбы со слепотой"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ассоциация детских офтальмологов Украины (АДОУ) по итогам научно-практической конференции "Свое детство надо видеть" единогласно приняла резолюцию, которой предлагается сосредоточить внимание на своевременных профилактических мероприятиях и качественном диспансерном наблюдении за детьми с нарушением зрения. Кроме того, было инициировано создание института "Сохранение зрения и борьбы со слепотой", передает корреспондент УНН.
Так, в соответствии с резолюцией, было решено сосредоточить внимание на своевременных профилактических мероприятиях и качественном диспансерном наблюдении за детьми с нарушением зрения. Принимать активное участие в формировании режима работы образовательных учреждений дошкольного воспитания, спортивно-оздоровительных детских учреждений.
Также АДОУ одобрила работу детских офтальмологов Украины по профилактике слепоты от ретинопатии недоношенных и распространить опыт лучших регионов Украины по этому вопросу.
Кроме того, в Ассоциации решили оказать необходимую помощь врачам - детским офтальмологам территорий, прилегающих к зоне АТО и территорий со значительным количеством переселенцев в обеспечении профилактических осмотров, лечения, коррекции зрения у детей.
Для этого в АДОУ планируют обратиться обратиться к организациям, которые осуществляют в Украине деятельность в части поставки офтальмологического оборудования и средств коррекции зрения с просьбой о предоставлении безвозмездной помощи проблемным регионам.
Также медики хотят изучить и при необходимости решить вопрос об организации выездных консультативных бригад врачей - детских офтальмологов и врачей - офтальмологов в проблемные регионы.
В планах АДОУ также инициатива создания института "Сохранение зрения и борьбы со слепотой" в Украине.
Рассматривается возможность также усилить сотрудничество с Министерством образования и науки Украины, Министерством здравоохранения в части создания оптимальных условий сохранения зрения в образовательных и дошкольных учреждениях, учреждениях для детей с пониженным зрением (предложения к подготовке нормативных и законодательных документов).
Данное решение будет правлено в МОН, Минздраве и организации, осуществляющие в Украине деятельность в части поставки офтальмологического оборудования и средств коррекции зрения.