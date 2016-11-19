Детские офтальмологи в Киеве инициировали создание института "Сохранение зрения и борьбы со слепотой"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ассоциация детских офтальмологов Украины (АДОУ) по итогам научно-практической конференции "Свое детство надо видеть" единогласно приняла резолюцию, которой предлагается сосредоточить внимание на своевременных профилактических мероприятиях и качественном диспансерном наблюдении за детьми с нарушением зрения. Кроме того, было инициировано создание института "Сохранение зрения и борьбы со слепотой", передает корреспондент УНН.