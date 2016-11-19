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Дитячі офтальмологи у Києві ініціювали створення інституту "Збереження зору та боротьби зі сліпотою"

Дитячі офтальмологи у Києві ініціювали створення інституту "Збереження зору та боротьби зі сліпотою"

Київ • УНН

 • 14383 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Асоціація дитячих офтальмологів України (АДОУ) за підсумками науково-практичної конференції “Своє дитинство треба бачити" одноголосно ухвалила резолюцію, якою пропонується зосередити увагу на своєчасних профілактичних заходах та якісному диспансерному нагляді за дітьми із порушенням зору. Крім того, було ініційовано створення інституту "Збереження зору та боротьби зі сліпотою", передає кореспондент УНН.

Так, відповідно до резолюції, було вирішено зосередити увагу на своєчасних профілактичних заходах та якісному диспансерному нагляді за дітьми із порушенням зору. Приймати активну участь у формуванні режиму роботи освітніх закладів дошкільного виховання, спортивно-оздоровчих дитячих закладів.

Також АДОУ схвалила роботу дитячих офтальмологів України з профілактики сліпоти віл ретинопатії недоношених та поширити досвід кращих регіонів України з цього питання.

Крім того, в Асоціації вирішили надати необхідну допомогу лікарям — дитячим офтальмологам територій, що прилеглі до зони АТО та територій із значною кількістю переселених осіб у забезпеченні профілактичних оглядів, лікування, корекції зору у дітей.

Для цього в АДОУ планують звернутися звернутись до організацій, які здійснюють в Україні діяльність в частині постачання офтальмологічного обладнання та засобів корекції зору з проханням про надання безоплатної допомоги проблемних регіонам.
Також медики хочуть вивчити та за необхідності вирішити питання про організацію виїзних консультативних бригад лікарів — дитячих офтальмологів та лікарів — офтальмологів до проблемних регіонів.

У планах АДОУ також є ініціатива створення інституту “Збереження зору та боротьби зі сліпотою” в Україні.
Розглядається можливість також посилити співпрацю із Міністерством освіти та науки України, Міністерством охорони здоров’я в частині створення оптимальних умов збереження зору в освітніх та дошкільних закладах, закладах для дітей зі зниженим зором (пропозиції до підготовки нормативних та законодавчих документів).

Дане рішення буде правлено до МОН, МОЗ та організацій, які здійснюють в Україні діяльність в частині постачання офтальмологічного обладнання та засобів корекції зору.

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