Детсад в Новолуганском восстановили после обстрела

"В течение 25 декабря в селе Новолуганское Бахмутского района, где 18 декабря в 18:08 произошел обстрел, личным составом ГСЧС завершено восстановительные работы здания детского сада и 11 частных жилых домов (восстановление элементов кровли, остекления окон)", - говорится в сообщении.

К восстановительным работам были привлечены пять единиц техники и 33 спасателя.

Напомним, более 100 зданий в Новолуганском были повреждены в результате обстрела с "Градов" со стороны боевиков.