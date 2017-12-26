Дитсадок у Новолуганському відновили після обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Відновлювальні роботи завершили рятувальники у дитячому садку в Новолуганському Донецької області, який минулого тижня потрапив під ворожий обстріл. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Протягом 25 грудня у селі Новолуганське Бахмутського району, де 18 грудня о 18:08 стався обстріл, особовим складом ДСНС завершено відновлювальні роботи будівлі дитячого садка та 11 приватних житлових будинків (відновлення елементів покрівлі, заскління вікон)", - йдеться у повідомленні.
До відновлювальних робіт залучено п'ять одиниць техніки та 33 рятувальники.
Нагадаємо, понад 100 будівель у Новолуганському зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу з "Градів" з боку бойовиків.