Ребенка поразило током во время селфи на поезде

Он получил почти 70% ожогов тела и черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние очень тяжелое.

На поезд Тимур Овчаренко вместе с товарищем вылезли ради селфи. Тимура дважды ударило током силой 27 000 вольт. Упав с высоты собственного роста, получил травму головы.

"Состояние ребенка крайне тяжелое. Можно сказать даже критическое. Прогнозов по лечению и выздоровление мы пока делать не можем", - прокомментировали в областной детской больнице.

Напомним, школьницу ударило током при попытке сделать селфи на железной дороге.