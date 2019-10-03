Ребенка поразило током во время селфи на поезде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. 12-летнего Тимура Овчаренко поразило током на железной дороге в Новоукраинке в Кировоградской области. Мальчик уже перенес две операции, сообщает корреспондент УНН.
Он получил почти 70% ожогов тела и черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние очень тяжелое.
На поезд Тимур Овчаренко вместе с товарищем вылезли ради селфи. Тимура дважды ударило током силой 27 000 вольт. Упав с высоты собственного роста, получил травму головы.
"Состояние ребенка крайне тяжелое. Можно сказать даже критическое. Прогнозов по лечению и выздоровление мы пока делать не можем", - прокомментировали в областной детской больнице.
Напомним, школьницу ударило током при попытке сделать селфи на железной дороге.