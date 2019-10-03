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Дитину уразило струмом під час селфі на потягу

Київ • УНН

 • 21138 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. 12-річного Тимура Овчаренка уразило струмом на залізниці у Новоукраїнці у Кіровоградській області. Хлопчик вже переніс дві операції, повідомляє кореспондент УНН.

Дитину уразило струмом під час селфі на потягу

Він отримав майже 70% опіків тіла та черепно-мозкову травму. Нині його стан дуже тяжкий.

На потяг Тимур Овчаренко разом iз товаришем вилізли заради селфі. Тимура двічі ударило струмом силою 27 000 вольт. Упавши з висоти власного зросту, отримав травму голови.

"Стан дитини вкрай важкий. Можна сказати, навіть, критичний. Прогнозів щодо лікування і одужання ми поки робити не можемо", – прокоментували в обласній дитячій лікарні.

Нагадаємо, школярку вдарило струмом при спробі зробити селфі на залізниці.

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