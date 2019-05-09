Ребенок потерялся в Одессе на мероприятии к 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Мальчик потерялся в Одессе на мероприятии к 9 мая, полицейские оперативно разыскала его родных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"На Аллее Славы к полицейским, несущим там службу по обеспечению общественного порядка, подошел парень и сообщил, что потерял маму. Успокоив ребенка, те мгновенно среагировали и через несколько минут в толпе нашли женщину, которая растерянно искала сына", - сообщили в полиции.
Напомним, в Одессе правоохранители начали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием в отношении мужчины, который принес кастет на массовые мероприятия.