Дитина загубилася в Одесі на заході до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Хлопчик загубився в Одесі на заході до 9 травня, поліцейські оперативно розшукала його рідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
"На Алеї Слави до поліцейських, що несуть там службу із забезпечення громадського порядку, підійшов хлопчина і повідомив, що загубив маму. Заспокоївши малого, ті миттєво зреагували і за кілька хвилин у натовпі знайшли жінку, яка розгублено шукала сина", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю стосовно чоловіка, який приніс кастет на масові заходи.