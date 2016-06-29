Ребенок тяжело травмировал себя ножницами в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 июня. УНН. В Хмельницкой области 2-летний ребенок тяжело травмировал себя ножницами. Врачам удалось спасти девочку. Об этом сообщили УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Вчера, 28 июня, в 21:10 каретой скорой медицинской помощи в приемное отделение Чемеровецкой ЦРБ, по месту жительства в с. Чемеровцы доставили девочку 2014 г.р. с проникающим ранением в области живота.
Ранения ребенок получил по собственной неосторожности при падении на ножницы, которые держала в руке. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение Чемеровецкой ЦРБ, где проведено операционное вмешательство.
Состояние здоровья девочки удовлетворительное.
Напомним, как сообщал УНН, человек смертельно травмировался из-за падения с дерева в Хмельницкой области .