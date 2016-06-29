Дитина важко травмувала себе ножицями на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 червня. УНН. На Хмельниччині 2-річна дитина важко травмувала себе ножицями. Лікарям вдалося врятувати дівчинку. Про це повідомили УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Вчора, 28 червня, о 21:10 каретою швидкої медичної допомоги в приймальне відділення Чемеровецької ЦРЛ, з місця проживання в смт. Чемерівці доставили дівчинку 2014 р.н. з проникаючим пораненням в області живота.
Поранення дитина отримала з власної необережності під час падіння на ножиці, які тримала в руці. Потерпілу госпіталізовано в хірургічне відділення Чемеровецької ЦРЛ, де проведено операційне втручання.
Стан здоров’я дівчинки задовільний.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік смертельно травмувався через падіння з дерева на Хмельниччині.