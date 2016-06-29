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Дитина важко травмувала себе ножицями на Хмельниччині

Дитина важко травмувала себе ножицями на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 8036 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 червня. УНН. На Хмельниччині 2-річна дитина важко травмувала себе ножицями. Лікарям вдалося врятувати дівчинку. Про це повідомили УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

Вчора, 28 червня, о 21:10 каретою швидкої медичної допомоги в приймальне відділення Чемеровецької ЦРЛ, з місця проживання в смт. Чемерівці доставили дівчинку 2014 р.н. з проникаючим пораненням в області живота.

Поранення дитина отримала з власної необережності під час падіння на ножиці, які тримала в руці. Потерпілу госпіталізовано в хірургічне відділення Чемеровецької ЦРЛ, де проведено операційне втручання.

Стан здоров’я дівчинки задовільний.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік смертельно травмувався через падіння з дерева на Хмельниччині.

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