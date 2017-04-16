Ребенок в Волынской обл. попал в реанимацию из-за удара внедорожника
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Внедорожник Toyota Land Cruiser сбил ребенка возле автобусной остановки в с.Микуле Владимир-Волынского района. Мальчика госпитализировали в реанимацию районной больницы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Волыни, передает УНН.
"По данным свидетелей, ребенок с родителями вышла из маршрутки и побежала к родственникам через дорогу. Водитель не смог избежать наезда на мальчика. Владельца внедорожника остался на месте аварии, дал показания полиции ", сообщили в ГУ НП области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, 15 апреля мужчина погиб в результате ДТП в Николаеве .