Ребенок в Волынской обл. попал в реанимацию из-за удара внедорожника

"По данным свидетелей, ребенок с родителями вышла из маршрутки и побежала к родственникам через дорогу. Водитель не смог избежать наезда на мальчика. Владельца внедорожника остался на месте аварии, дал показания полиции ", сообщили в ГУ НП области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 15 апреля мужчина погиб в результате ДТП в Николаеве .