Дитина на Волині потрапила до реанімації через удар позашляховика
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Позашляховик Toyota Land Cruiser збив дитину поблизу автобусної зупинки в селі Микулі Володимир-Волинського району. Хлопчика госпіталізували в реанімацію районної лікарні, інформує прес-служба патрульної поліції Волині, передає УНН.
“За даними свідків, дитина з батьками вийшла із маршрутки та побігла до родичів через дорогу. Водій не зміг уникнути наїзду на хлопчика. Власника позашляховика залишився на місці аварії, дав покази поліції”, повідомили у ГУ НП області.
Наразі, слідчі встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, 15 квітня чоловік загинув внаслідок ДТП у Миколєві.