Дети отравились в школе Херсона
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Херсонской инфекционной областной больницы с диагнозом острый гастроэнтерит гаспитализовано 4 школьников об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель главного врача по лечебной работе КЗ Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.
"Им стало плохо после школы. Началось все с тошноты. Детям была оказана врачебная помощь ", - сообщила А. Тимошенко
Чем вызвана инфекция будет понятно после результатов анализов.
Известно, что вчера 12 апреля, после уроков детям массово стало плохо - об этом корреспонденту УНН сообщили родители учеников младшей школы и 5-х классов 53-й школы. Причиной плохого самочувствия родители видят питания в школьной столовой или некачественную воду.
Сегодня в школе работают специалисты и отбирают пробы на лабораторные исследования. При школе создали рабочую группу для выяснения всех обстоятельств отравления.
В школу утром не пришли более ста детей младшей школы на 5-х классов.
Напомним, 22 марта десять детей на Николаевщине попали в больницу из-за ротавирусной инфекцией .