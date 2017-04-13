Діти отруїлись у школі Херсону

“Їм стало зле після школи. Почалось все з нудоти. Дітям була надана лікарська допомога” — повідомила О.Тимошенко

Чим викликана інфекція буде зрозуміло після результатів аналізів.

Відомо, що вчора 12 квітня, після уроків дітям масово стало зле — про це кореспонденту УНН повідомили батьки учнів молодшої школи і 5-х класів 53-ї школи. Причиною поганого самопочуття батьки вбачають харчування в шкільній їдальні або неякісну воду.

Сьогодні в школі працюють спеціалісти та відбирають проби на лабораторні дослідження. При школі створили робочу групу для зясування усіх обставин отруєння.

До школи зранку не прийшли більше ста дітей молодшої школи на 5-х класів.

Нагадаємо, 22 березня десятеро дітей на Миколаївщині потрапили до лікарні через ротавірусну інфекцію.