Детей кировоградского мажоритарщика обвиняют в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по завладению имуществом АО "Ощадбанк" аграрным холдингом "Креатив". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Речь идет об уголовном производстве № 42016000000001254, открытое 16 мая 2016 года. Следствие установило, что в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения в госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние собственники "Креатива" вывели за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.
Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" фактически вывели 20 млн долл. США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО "Ощадбанк" (убытков) на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
В ходе расследования дела 23 октября 2018 года детективы НАБУ задержан 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении средствами (20 млн грн, - ред.) Государственного "Ощадбанка".
Речь идет о трех человек, которые имели отношение к "Ощадбанку".
"Остальные подозреваемых - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик", - свидетельствуют данные НАБУ.
Среди подозреваемых - дети народного депутата Станислава Березкина: Виктория Березкина и Максим Березкин. Последний является бывшим совладельцем агрохолдинга ЧАО "Креатив".
На сегодня расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, Станислав Березкин является кандидатом в народные депутаты по 100-му избирательному округу.
Он получил депутатский мандат 27 ноября 2014 года. А за 5 лет депутатской деятельности Березкин пропустил больше половины заседаний ВРУ (присутствовал на 286 заседаниях из 570).