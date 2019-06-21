Дітей кіровоградського мажоритарника звинувачують в розкраданні 20 млн доларів "Ощадбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження щодо заволодіння майном АТ "Ощадбанк" аграрним холдингом "Креатив". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42016000000001254, відкрите 16 травня 2016 року. Слідство встановило, що у період 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПрАТ "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.
Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ "Ощадбанк" спиралися на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.
В результаті корупційної схеми з "Ощадбанку" фактично вивели 20 млн дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ "Ощадбанк" (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.
У ході розслідування справи 23 жовтня 2018 року детективи НАБУ затримали 10 осіб і повідомили їм про підозру в заволодінні коштами (20 млн грн, - ред.) державного "Ощадбанку".
Йдеться про трьох осіб, які мали стосунок до "Ощадбанку".
"Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач", - свідчать дані НАБУ.
Серед підозрюваних — діти народного депутата Станіслава Березкіна: Вікторія Березкіна та Максим Березкін. Останній є колишнім співвласником агрохолдингу ПрАТ "Креатив".
Станом на сьогодні розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, Станіслав Березкін є кандидатом в народні депутати по 100-му виборчому округу.
Він отримав депутатський мандат 27 листопада 2014 року. А за 5 років депутатської діяльності Березкін пропустив більше половини засідань ВРУ (був присутнім на 286 засіданнях з 570).