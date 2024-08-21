Дисциплинарная комиссия НАБУ сегодня соберется на заседание относительно Гизо Углавы - адвокат
Киев • УНН
Сегодня в 14:00 состоится заседание Дисциплинарной комиссии НАБУ в отношении первого заместителя директора Гизо Углавы. Комиссия рассмотрит материалы служебного расследования в помещении Национального антикоррупционного бюро.
Сегодня состоится заседание Дисциплинарной комиссии НАБУ в отношении первого заместителя директора бюро Гизо Углавы. Комиссия рассмотрит материалы служебного расследования, сообщила УНН адвокат Углавы Ольга Просянюк.
Детали
"Сегодня состоится заседание Дисциплинарной комиссии НАБУ, где состоится рассмотрение материалов служебного расследования в отношении первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы", - сообщила адвокат Углавы Ольга Просянюк.
По ее словам, заседание состоится в 14:00 в помещении Национального антикоррупционного бюро.
"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных19 августа 2024, 14:43 • 33389 просмотров