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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных

"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 14:43  •  14899 просмотра

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Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ, обвинил главу дисциплинарной комиссии бюро в предвзятости. Углава требует отвода Виктора Прудковских из-за его предыдущих заявлений относительно расследования.

Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава продолжает делать резонансные заявления в отношении своих подчиненных. На этот раз он пожаловался на дисциплинарную комиссию бюро, назвав ее главу Виктора Прудковских ангажированным и предвзятым, пишет УНН.

Стоит отметить, что такие заявления стали звучать от руководителей НАБУ только тогда, когда они сами оказались по ту сторону следствия.

"Совет общественного контроля при НАБУ (СОК) в июне этого года на основании распространяемых заинтересованными лицами слухов безапелляционно заявил, что я причастен к разглашению информации и меня нужно уволить из НАБУ. Выводы были сделаны "без суда и следствия". Виктор Прудковских, член СОК при НАБУ предыдущего и нынешнего созыва и один из членов дисциплинарной комиссии НАБУ, поддержал этот безосновательный, бездоказательный вывод (что усматривается из его реакции на публикацию в ФБ)", - отметил Углава.

По его мнению, это указывает на то, что председатель Дисциплинарной комиссии НАБУ имеет "заранее сформированное мнение относительно результатов рассмотрения служебного расследования".

"Во избежание возможности манипулирования при вынесении всей комиссией решения, настаиваю на отводе Виктора Прудковских", - подчеркнул первый заместитель директора НАБУ и добавил, что сегодня обратился в дисциплинарную комиссию с заявлением об отводе.

Добавим

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ неоднократно уже звучали, однако антикоррупционеры на них не обращали внимание.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Есть также опасения по поводу нарушений презумпции невиновности НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.

Гизо Углава только после того, как сам стал фигурантом расследования НАБУ, признал наличие серьезных проблем во время следствия, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установленные истины, а на достижении "внешних целей".

Напомним

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

После этого Углова заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией.

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге 9 августа сообщил, что служебное расследование о возможном давлении на разоблачителей, в котором фигурирует Углава, завершено, зафиксировано нарушение. Кривонос подчеркнул, что это служебное расследование утечки информации из НАБУ не касается, в отношении "сливов" проводится другое досудебное расследование и о его результатах будет сообщено отдельно.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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