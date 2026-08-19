Disney через суд оспаривает проверку ABC и обвиняет администрацию Трампа в политическом давлении

The Walt Disney Company подала иск в Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, требуя остановить проверку лицензий региональных телеканалов ABC. В компании утверждают, что действия Федеральной комиссии по связи США могут быть попыткой оказать политическое давление на вещателя, пишет УНН.

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Проверку FCC начала в апреле 2026 года. Комиссия подозревает ABC в возможной расовой и гендерной дискриминации при найме сотрудников, определении зарплат и продвижении по службе из-за политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Если нарушения подтвердятся, это может стать основанием для отзыва лицензий. Речь идет о региональных станциях ABC в крупнейших городах США, в частности в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии и Хьюстоне.

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В Disney считают обвинения в дискриминации поводом для давления на ABC из-за ее редакционной политики. Компания напомнила о неоднократных угрозах Дональда Трампа лишить ABC лицензий.

Это чрезвычайное посягательство на свободу слова" и попытка наказать "сеть, которая отказывается подчиняться требованиям администрации - говорится в иске Disney.

Претензии Трампа к ABC

Трамп ранее критиковал ABC из-за вопросов журналистки Мэри Брюс о бизнесе его семьи в Саудовской Аравии. Позже он потребовал от телеканала убрать из эфира шоу комика Джимми Киммела и пригрозил отозвать лицензию ABC в случае отказа.

В иске Disney утверждается, что проверки FCC нарушают Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Компания просит суд признать проверки незаконными и временно запретить FCC принимать какие-либо решения относительно лицензий станций ABC до завершения рассмотрения дела.

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