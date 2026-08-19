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Disney через суд оскаржує перевірку ABC та звинувачує адміністрацію Трампа у політичному тиску

Київ • УНН

 • 2370 перегляди

Disney вимагає зупинити перевірку ліцензій телеканалів ABC, вважаючи її політичним тиском. FCC підозрює ABC у дискримінації при наймі, що може призвести до відкликання ліцензій.

Disney через суд оскаржує перевірку ABC та звинувачує адміністрацію Трампа у політичному тиску

The Walt Disney Company подала позов до Федерального окружного суду США у Вашингтоні, вимагаючи зупинити перевірку ліцензій регіональних телеканалів ABC. У компанії стверджують, що дії Федеральної комісії зі зв'язку США можуть бути спробою чинити політичний тиск на мовника, пише УНН.

Деталі

Перевірку FCC розпочала у квітні 2026 року. Комісія підозрює ABC у можливій расовій та гендерній дискримінації під час найму працівників, визначення зарплат і просування по службі через політику різноманіття, рівності та інклюзивності (DEI).

Якщо порушення підтвердять, це може стати підставою для відкликання ліцензій. Йдеться про регіональні станції ABC у найбільших містах США, зокрема Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Чикаго, Філадельфії та Х'юстоні.

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У Disney вважають звинувачення у дискримінації приводом для тиску на ABC через її редакційну політику. Компанія нагадала про неодноразові погрози Дональда Трампа позбавити ABC ліцензій.

Це надзвичайне посягання на свободу слова" та спроба покарати "мережу, яка відмовляється підкорятися вимогам адміністрації

- йдеться у позові Disney.

Претензії Трампа до ABC

Трамп раніше критикував ABC через запитання журналістки Мері Брюс щодо бізнесу його родини в Саудівській Аравії. Згодом він вимагав від телеканалу прибрати з ефіру шоу коміка Джиммі Кіммела та погрожував відкликати ліцензію ABC у разі відмови.

У позові Disney стверджує, що перевірки FCC порушують Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова. Компанія просить суд визнати перевірки незаконними та тимчасово заборонити FCC ухвалювати будь-які рішення щодо ліцензій станцій ABC до завершення розгляду справи.

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Степан Гафтко

Світ