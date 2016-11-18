Дирижеру Национальной оперетты Украины присвоят звание "Артист ЮНЕСКО во имя мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В штаб-квартире ЮНЕСКО 29 ноября состоится торжественная церемония присвоения почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" дирижеру Национальной оперы Украины Герману Макаренко, передает УНН со ссылкой на сообщения в Facebook Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Отмечается, что почетное звание "Артист ЮНЕСКО во имя мира" присвоено украинскому дирижеру Генеральным директором Организации Ириной Боковой по представлению Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
После церемонии камерный оркестр "Киев-Классик" под руководством Германа Макаренко даст концерт, в программе которого будет звучать музыка разных стран и регионов мира.
Герман Макаренко стал первым украинским артистом, которому ЮНЕСКО присвоило такой высокий статус.
Это звание выдающиеся деятели из разных сфер культуры получают "за вклад в привлечение внимания общественности к проблемам мира, справедливости, толерантности, к положению детей в трудной ситуации, к борьбе с неграмотностью и сохранение окружающей среды".