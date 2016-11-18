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Диригенту Національної оперети України присвоять звання "Артист ЮНЕСКО в ім’я миру"

Диригенту Національної оперети України присвоять звання "Артист ЮНЕСКО в ім’я миру"

Київ • УНН

 • 6319 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В штаб-квартирі ЮНЕСКО 29 листопада відбудеться ​урочиста ​церемонія присвоєння​​ почесного звання "Артист ЮНЕСКО в ім’я миру"​ диригенту Національної опери України Герману Макаренко​, передає УНН з посиланням на повідомлення в Facebook Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Зазначається, що почесне звання "Артист ЮНЕСКО в ім’я миру" присвоєно українському диригенту Генеральним директором Організації Іриною Боковою за поданням Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Після церемонії камерний оркестр "Київ-Класик" під керівництвом Германа Макаренка дасть концерт, в програмі якого звучатиме музика різних країн та регіонів світу.

Герман Макаренко став першим українським артистом, якому ЮНЕСКО присвоїло такий високий статус.

Це звання видатні діячі з різних сфер культури отримують "за внесок у привернення уваги громадськості до проблем миру, справедливості, толерантності, до становища дітей у важкій ситуації, до боротьби з неписьменністю і збереження навколишнього середовища".

Українські Національні Новини

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