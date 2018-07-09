Директору центра соцслужб в Харькове выдвинули подозрение из-за гибели ребенка

Как отмечается, в сентябре 2017 года в центр соцслужб обратился мужчина с заявлением, чтобы из семьи его сестры забрали двух детей 3 и 6 лет. По его словам, отец семейства систематически бьет детей.

По данным следствия, проверку директор центра организовала только "на бумаге". Фактически помещение семьи специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально - по словам матери, которая информацию о насилии в семье отвергла.

А уже в конце сентября 3-летнего мальчика из семьи "скорая" доставила в больницу, где он от многочисленных травм и физического истощения умер.

Как установили правоохранители, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец.

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"После очередного избиения в августе 2017 года у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Однако вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал мучить ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Потом - впал в кому", - отметили в прокуратуре.

Родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости.

За халатное отношение к своим обязанностям, что привело к трагедии, 48-летней чиновнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении родителей погибшего мальчика сейчас находится на рассмотрении суда.

26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст.166, ч.2 ст.121 УК Украины). 31-летнему отцу - пытки, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст.127, ч.1 ст.122, ч.2 ст.121 УК Украины).